Vinícola Almaviva no Chile abrirá para visitas

A vinícola Almaviva, um dos nomes mais respeitados no mundo do vinho chileno, está se preparando para receber visitantes em 2024. Segundo informações da coluna Le Vin Filosofia, antes disso, as visitas eram estritamente por recomendação.

A iniciativa tem como alvo principalmente o público brasileiro, considerando a forte demanda por seus vinhos no Brasil, onde apenas 5% das garrafas são exportadas diretamente, com uma parcela significativa sendo adquirida em outros mercados.

A partir de março de 2024, as visitas poderão ser agendadas, com grupos de até 12 pessoas por vez. Os detalhes sobre os custos ainda não foram divulgados, mas o itinerário já está definido.

Os visitantes terão a oportunidade de explorar as instalações da vinícola, incluindo suas salas de barris, e realizar um tour subterrâneo que contará a história da Almaviva. A experiência termina com uma degustação de diversas safras, incluindo o segundo vinho tinto da casa, o Epu.