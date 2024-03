Vinícolas no Sul do Brasil oferecem atrações por até R$ 600; confira

Durante o verão, a região Sul do Brasil celebra a época de vindima, quando os parreirais ficam fartos de uvas maduras e pode ser realizada a colheita.

A festa atrai turistas de todo o país e as vinícolas aproveitam dessa atenção para enaltecer o enoturismo, oferecendo diferentes e criativas experiências, que podem incluir desde visitas com degustações até piqueniques, almoços harmonizados e pisa da uva.

Entre as várias possibilidades de atividades, o Estadão separou três que se destacam e que custam até R$ 600, confira:

Bento Gonçalves (RS): Vinícola Cristófoli

A famosa vinícola oferece atrativos como o piquenique no meio dos parreirais ou a divertida pisa da uva como antigamente - atividade envolve muita música e dança em um barril repleto de cachos de uva. A experiência ainda oferece passeios de trator, visita à vinícola e brunch noturno. Os preços ficam em cerca de R$ 429 por pessoa. Outra possibilidade é experimentar o almoço harmonizado, com receitas da casa por R$ 240 por pessoa.

Dom Pedrito (RS): Vinícola Guatambu

Com campos, fazendas centenárias e um horizonte repleto de gado, ovelhas, oliveiras e parreirais, a região foi por muito tempo símbolo da pecuária, mas tem chamado atenção no setor vitivinícola. Um dos destaques é a Guatambu, que em datas específicas faz um tour guiado e segue com almoço harmonizado com quatro rótulos. No cardápio há carnes de animais criados na estância dos proprietários da vinícola. Os cortes são feitos na parrilla e incluem ancho e assado de tiras de Polled Hereford, além de carne de cordeiro. A experiência custa R$ 420 por pessoa e conta com músicas e apresentação de artistas locais.

Pinto Bandeira (RS): Cave Geisse

Premiada pela Associação Brasileira de Sommeliers (ABS) graças ao desenvolvimento de experiências de enoturismo, a Cave Geisse é interessante para quem gosta de espumantes e passeios inusitados. A vinícola oferece uma aventura a bordo de um veículo 4X4 que percorre trilhas isoladas e que inclui degustação. A experiência tem duração de 1h30 e custa a partir de R$ 500 (para grupos de até 3 pessoas).

