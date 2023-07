Virginia Fonseca mostra detalhes de almoço luxuoso que custou R$735 mil em leilão

Na última terça-feira (18), aconteceu um almoço beneficente na casa do cantor sertanejo Leonardo, esposo da influenciadora Poliana, em Goiânia.

Virginia Fonseca, Poliana e toda a família receberam os médicos Willian Pires, Thiago Paoliello e Guilherme Scheibel, após os três arrematarem o almoço por R$ 735 mil durante um leilão no evento do Instituto Projeto Neymar Jr.

No Instagram, Virginia explicou que o cardápio do almoço foi assinado pela chef Liliane Lobo, que preparou coxinha de cordeiro com maionese wasabi, croquetta de parma com queijo brie e maionese cítrica e camarão empanado com coco crocante.

O almoço ainda contou com ceviche de tilápia com manga, salmão com sour cream, presunto parma com figos frescos e redução de balsâmico, foccacia com lascas de polvilho, burrata com tomates confitados ao pesto de manjericão e sal rosa do Himalaia, blinis (uma panqueca tradicional russa) e molho oriental.

Os detalhes da organização e preparação do evento foram registrados via stories pelo Instagram de Poliana e Virginia, bem como a confraternização com os convidados.