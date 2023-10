Você conhece a origem do pão de alho?

Na gastronomia, é desafiador determinar a origem exata de um prato, visto que diversas preparações têm variações em diferentes partes do mundo. Contudo, acredita-se que o pão de alho tenha sua origem na Itália, inspirado em pratos tradicionais da culinária local.

Inicialmente, o pão de alho era preparado com fatias de pão amanhecido mergulhadas em azeite ou manteiga, cobertas com pedaços de alho e assadas ou grelhadas no forno. Isso é bastante semelhante às clássicas bruschettas italianas.

Segundo o Pallatio, com o passar do tempo, a receita foi aprimorada, incluindo a adição de queijo sobre as fatias, ervas e alho na forma de uma pasta saborosa. O sucesso dessa iguaria foi tão grande que ela começou a ser recriada em diferentes partes do mundo.

