O Brasil é um dos maiores consumidores de cerveja do mundo e não fica para trás quando o assunto é produção da bebida - segundo o Anuário da Cerveja de 2023, com dados referentes ao ano de 2022, o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos.

Nas disputas internacionais, o país marca presença tanto quando o assunto é cerveja, quanto destilados - como a tão tradicional cachaça. As principais contam com especialistas internacionalmente conhecidos e elegem os melhores rótulos a nível mundial.

Conheça três concursos que acontecem ao redor do mundo e elegem as melhores bebidas!

World Beer Cup

Também conhecida como “Olimpíadas da cerveja”, a World Beer Cup foi criada pela The Brewers Association, uma organização estadunidense que visa promover a cerveja artesanal e a fabricação caseira da bebida. Com edições anuais desde 1996, é a mais prestigiada competição de cerveja do mundo com mais de 200 profissionais cervejeiros internacionalmente conhecidos como júri e mais de 100 categorias.

PUBLICIDADE

A edição de 2024 será transmitida ao vivo em 24 de abril através do site The Brewing Network.

Concurso Brasileiro de Cervejas (CBC Blumenau)

O representante brasileiro da lista é um dos maiores concursos cervejeiros do mundo. Organizado pela Semana Brasileira da Cerveja, acontece em Blumenau - SC e convida especialistas na bebida de todo o mundo para premiar os melhores rótulos. Além disso, o CBC fornece um parecer técnico sobre as amostras enviadas pelos participantes.

O resultado do concurso 2024 sai no início de março.

Concours Mondial de Bruxelles, Spirits Selection

PUBLICIDADE

Como um bônus, temos o Concours Mondial de Bruxelles, Spirits Selection, que acontece na Bélgica e elege as melhores bebidas alcoólicas destiladas do mundo. Com um júri de especialistas de diferentes países, o concurso mundialmente reconhecido elege os melhores uísques, conhaques, rums, vodcas, tequilas e outros destilados a nível internacional.

Em 2023, duas opções de cachaça e o licor de cassis foram bebidas brasileiras que receberam medalha de ouro no concurso. A edição de 2024 acontecerá em setembro e as inscrições serão aceitas até junho.