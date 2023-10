Você já ouviu falar em hambúrguer de sushi? Conheça prato que é atração em restaurante

Dedicado à culinária japonesa, o Point do Temaki, situado no bairro Macuco em Santos, apresenta uma interpretação única dos hambúrgueres convencionais, conhecida como Sushi Burger. Essa criação surgiu durante a inauguração do restaurante em novembro de 2017.

A casa também apresenta uma oferta especial por R$ 50,00, com duas porções de Hot Roll (totalizando 20 unidades) e a escolha entre um Temaki Philadelphia (salmão, cream cheese, cebolinha e gergelim) ou um Temaki Grelhado (salmão grelhado, cream cheese, cebolinha, gergelim e molho tarê).

Em uma entrevista ao Santa Portal, o proprietário Jefferson de Souza compartilhou que a ideia para o Hamburguer de Sushi surgiu a partir da inspiração de outros restaurantes. No entanto, naquela época, nenhum estabelecimento em Santos oferecia esse prato inovador. Atualmente, o Sushi Burger custa R$ 19,00 e é feito com arroz japonês, empanado e frito, e o recheio pode ser de salmão, camarão, shimeji ou kani kama.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!