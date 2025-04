Você pagaria R$ 2.700 em uma barra de chocolate? Conheça a mais cara do mundo

Em abril, mês em que é comemorada a Páscoa, um alimento fica em alta: o chocolate. As prateleiras ganham diversos sabores para todos os gostos, mas há uma barra que vai além e é, hoje, o chocolate mais caro do mundo: ‘Masters Series Enriquestuardo’.

A barra de chocolate ‘Masters Series Enriquestuardo’ está no catálogo da chocolateria equatoriana To’ak Chocolate. O doce chama a atenção já pela embalagem, que é feita por uma caixa de madeira elaborada por artistas equatorianos.

Dentro do ‘’artigo de luxo’', como descreve a marca, há uma barra de 50g, produzida minuciosamente com cacau cultivado no Equador e toques de caramelo amanteigado, mel e castanhas no sabor.

Toda essa particularidade reflete, é claro, no preço: a barra de chocolate ‘Masters Series Enriquestuardo’ custa 490 dólares, segundo o site da marca, o que equivale a aproximadamente 2.700 na cotação atual.

Quer saber mais? Confira a matéria ‘Qual é o chocolate mais caro do mundo?’, que abrange detalhes da produção, criação e objetivo da marca no mercado de luxo.

O ‘Masters Series Enriquestuardo’ é uma barra de chocolate com caramelo, castanhas e mel, feita com cacau cultivado no Equador. Foto: Divulgação/ToAk

O Paladar publicou um teste, com especialistas, que revelou quais chocolates ao leite do mercado valem a pena comprar para produzir ovos de Páscoa em casa, destacando três marcas: Cacao Barry - Alunga 41% (callets), Callebaut - 823 33,6% cacau (callets) e Unique - 35% (em gotas). Veja o teste completo aqui.