Você sabe a diferença entre bolo de rolo e rocambole?

Apesar da semelhança no formato enrolado e recheado que podem apresentar, bolo de rolo e rocambole são, na verdade, especialidades distintas no universo gastronômico. Especialistas na área de confeitaria esclarecem as principais diferenças entre esses dois doces que conquistam paladares em diferentes regiões do Brasil.

O rocambole, que tem sua inspiração na tradicional sobremesa francesa “Bûche de Noël”, também conhecida como “tronco de Natal”, encontrou no Brasil um terreno fértil para se popularizar. A receita leva a massa génoise, que se assemelha à massa de pão de ló, mas leva manteiga em sua composição, conferindo uma textura fofa, elástica e úmida ao doce. A versatilidade do rocambole permite que ele seja recheado com uma ampla variedade de ingredientes, desde cremes até geleias, proporcionando uma experiência gastronômica única a cada nova receita.

Por outro lado, o bolo de rolo carrega consigo uma forte identidade cultural, sendo um verdadeiro símbolo da culinária pernambucana. A iguaria foi elevada ao status de patrimônio cultural e imaterial do estado de Pernambuco, uma honra que reflete a importância e o carinho que os pernambucanos têm por este doce.

Receitas testadas e aprovadas

