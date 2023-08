Você sabe o que é cagaita? Descubra mais sabores do Centro-Oeste

O Brasil é conhecido por sua expansiva lista de pratos tradicionais, em todas as regiões do país. O potencial gastronômico de cada região é formada pela influência de várias culturas.

A National Geographic mostrou um pouco mais sobre a culinária na região Centro-Oestre do país, uma região conhecida pelo pantanal e parte do cerrado, que influenciam no sabor das comidas típicas da região. Confira:

Bolo da cagaita

Cagaita, uma fruta do cerrado. Foto: Divulgação

O doce vem de uma árvore do cerrado, a cagaiteira, e é feito a partir da cagaita. Os demais ingredientes são os comuns de um bolo, como manteiga, ovo, açúcar, fermento e farinha de trigo.

Empadão goiano

O empadão é feito com pequi, uma fruta pouco conhecida. A lista de ingredientes é bem grande, incluindo linguiça, chuchu, azeitona, palmito. Além disso, foi aprovado um projeto lei que o reconhece como patrimônio cultural e imaterial do estado. Foto: Rancho da Empada

