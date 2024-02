Você sabe o que é cassoulet? Confira 3 preparos para a ‘feijoada francesa’

Feito com feijão preto, linguiça e outros cortes suínos, a feijoada é um prato indiscutivelmente brasileiro que acompanha arroz, farofa, couve e, em alguns casos, rodelas de laranja. Há quem atribua a origem da iguaria às práticas culinárias das senzalas, sob a justificativa de o feijão, que já fazia parte da alimentação dos escravos, foi unido às sobras das carnes (isto é, as partes menos nobres) desprezadas pelos senhores escravocratas, no entanto isso não é consenso entre historiadores.

Alguns estudiosos apontam que o cozido de carnes variadas com especiarias no feijão vem da Europa, e através dos colonos o prato se difundiu e se adaptou ao que território que hoje se compreende como Brasil, chegando à versão que conhecemos hoje. Um bom fato que sustenta essa asserção é a ‘feijoada francesa’, que leva o nome de cassoulet e tem como diferença o feijão branco, mas os demais aspectos são semelhantes.

Ficou curioso com o prato? Abaixo, separamos receitas de três versões do cassoulet para você reproduzir em casa; confira:

Cassoulet do Bistrot de Paris

Essa versão do chef Alain Poletto leva carnes de pato e de porco junto a um mix de legumes. Confira a receita completa aqui.

Clássico. Cassoulet do Bistrot de Paris chega à mesa na cumbuca com boa escolta Foto: Tadeu Brunelli

Cassoulet de preguiçoso

Essa versão simplifica o passo a passo do preparo, fazendo com que o cassoulet fique pronto em menos tempo. Aprenda aqui.

Cozido à base de carnes de porco, pato e cordeiro com feijão branco. Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Feijoada francesa

Essa versão da ‘feijoada’ desenvolvida pela chef Fádia Cheaito, do restaurante Sheike Culinária Árabe, leva bisteca suína, linguiça de pernil, coxa e sobrecoxa de pato. Confira o passo a passo aqui.