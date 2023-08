Você sabe quais são as comidas mais caras do mundo?

Kobe Beef Foto: Roberto Seba/Divulgação

No mundo, existem comidas com diversos valores. Alguns sendo exorbitantes, como a trufa Tuber Floridanum, descoberta em 2016, por Marcelo Sulzbacher, professor da Universidade Federal de Santa Maria, que possui o preço médio de R$8 mil o quilo. Mas, apesar do valor, essa não é a comida mais cara do mundo. A CNN apresentou as 15 mais caras, confira:

Manteiga da Normandia

Apesar de não chegar nem perto do valor dos itens mais caros da lista, a manteiga produzida pelo Monsieur Jean-Yves Bordier chega a ser quase 10 vezes mais cara que os laticínios comuns vistos no mercado, ela tem o preço de R$ 319 a R$ 464 por quilo. A manteiga Bordier leva 3 dias para ser produzida, o creme é maturado por 36 horas e ela é batida com pás de madeira.

Fugu

PUBLICIDADE

O baiacu é um dos peixes mais caros do mundo, o fugu tem preço médio de R$1,2 mil o quilo. Devido ao veneno que essa espécie carrega, os poucos chefs que podem preparar o fugu tiveram de passar por um longo treinamento e licenciamento no Japão.

Kobe beef

São condições muito específicas que definem a carne de um boi wagyu como legítimo kobe beef. Os animais que produzem esse estimado lombo bovino possuem uma predisposição genética a acumular gordura. A carne custa aproximadamente R$2,2 mil o quilo.

Baunilha

A extração da baunilha verdadeira envolve um processo complexo, custando em média R$2 mil o quilo. Além do cultivo complexo das orquídeas, a iguaria é extraída após a secagem dos grãos da vagem. A baunilha passa por um processo de fermentação natural que escurece os grãos e concentra o perfume.

PUBLICIDADE

Jamón Iberico de Bellota

O mais caro dos presuntos Pata Negra Ibérico é o Jamón Iberico de Bellota, custando R$2,5 mil o quilo, podendo chegar até a R$7,9 mil. Esse tipo é feito com porcos alimentados exclusivamente com bolotas. A carne é envelhecida por pelo menos três anos e tem um sabor ligeiramente salgado, com notas adocicadas de nozes.

Ninho de pássaro

Ninho de passarinho é uma iguaria mais cara que as trufas brasileiras, custando aproximadamente R$9,6 mil o quilo. Sopas e sobremesas são os principais preparos envolvendo a iguaria feita a partir da saliva dos pássaros, que endurecida é rica em ferro, cálcio, magnésio e potássio.

Café Kopi Luwak

PUBLICIDADE

O café mais caro do mundo vem da Indonésia e é feito com fezes de civeta, e custa aproximadamente R$14,7 mil. O mamífero libera ácidos e enzimas sobre os grãos do café, que ao serem excretados, passaram por um processo de fermentação natural. O processo atribui ao sabor do café notas de frutas vermelhas, zero acidez e pouco amargor.

Trufas Brancas de Alba

As trufas brancas de Alba são as mais valiosas do mundo, custam por volta de R$35,7 mil. São mais escassas e delicadas que outras espécies por não terem uma concha externa que as proteja de variações climáticas. Além disso, não podem ser cultivadas, elas crescem naturalmente entre as raízes de árvores específicas na região de Piemonte, no norte da Itália.

Uvas Ruby Roman

Valorizadas por aparência e sabor únicos, frutas diferentes são um bem de luxo importante no Japão e são compradas como presentes ou para fins promocionais e custam aproximadamente R$42 mil.

PUBLICIDADE

Açafrão vermelho

Diferentemente do açafrão-da-terra (a cúrcuma), o açafrão vermelho é difícil de ser produzido e por tanto muito valioso no mercado, o quilo dele custa aproximadamente R$55 mil.

Melão Yubari

Custando aproximadamente R$256 mil, os dois primeiros frutos são vendidos em leilão para publicidade do comerciante. Em 2019, dois exemplares foram vendidos por cinco milhões de ienes.

Fungo caterpillar

PUBLICIDADE

Segundo a tradição chinesa, esse fungo parasitário é um ingrediente medicinal com capacidades de curar da impotência ao câncer, além de ser considerado um afrodisíaco. A espécie é endêmica da região do Himalaia, onde infecta mariposas que vivem entre 3000 e 5000 metros de altitude, quando estão na fase larval durante o verão, e são vendidos a aproximadamente R$480 mil o quilo.

Mel Centauri

Colhido uma vez por ano o mel Centauri é obtido dentro de cavernas, e é vendido por aproximadamente entre R$31,3 mil a R$5,3 milhões. Produzido em grutas localizadas no topo de montanhas turcas, esse mel é único em sabor e propriedades. As abelhas colhem o néctar das ervas medicinais plantadas ao redor das cavernas que habitam, assim produzindo essa iguaria de cor escura, sabor amargo e altas propriedades medicinais, já que é rica em magnésio, potássio, fenóis, flavonoides e antioxidantes.

Atum bluefin

Com a média de R$300 a R$400 o quilo, o diferencial do atum bluefin é a textura macia e a carne saborosa. Apesar do valor de mercado baixo, - comparado aos outros itens da lista, um exemplar de 212 Kg do peixe foi vendido por, aproximadamente, R$1,5 milhão (mais de R$7 mil o quilo).

PUBLICIDADE

Caviar Ouro Branco (Strottarga Bianco)

O caviar Strottarga Bianco, ou Ouro Branco como é popularmente conhecido, custa aproximadamente R$538 mil a latinha com 32 gramas. O caviar vem do esturjão albino siberiano e é polvilhado com ouro comestível de 22 quilates.