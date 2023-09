Você sabe quais são as melhores marcas de brownie do mercado? Confira a avaliação dos especialistas

De origem estadunidense, o brownie é uma sobremesa com sabor intenso de chocolate coberta por uma fina casca crocante que muito se parece com um bolo, porém não leva fermento em sua composição.

A receita original é simples; leva ovos, manteiga, chocolate em barra, farinha, açúcar e não demora muito tempo no forno. Mas, para quem opta por praticidade, o doce é vendido pronto por algumas marcas brasileiras que os disponibilizam em embalagens em algumas redes de mercado.

Para avaliar quais fabricantes oferecem os melhores brownies por preços que fazem jus, o Paladar reuniu a confeiteira Otávia Sommavila, da Otávia Bolos; Gabriel Lima, do perfil @downlicia_oficial; o chef Pedro Frade, da Patisserie Vila Anália; a confeiteira Luana Davidsohn, da Confeitaria da Luana, e a chef Nana Fernandes, do Açucareiro da Nana para provar às cegas amostras de 8 marcas diferentes.

A etapa de degustação levou em conta textura, aparência, aroma e sabor. As considerações dos jurados fizeram com que as marcas entrassem em uma ordem de melhor para pior em um ranking, e os três melhores brownies formam os da Helô Doces, Empório Brownie e Fin’arte, respectivamente.

O primeiro colocado conquistou o paladar do júri por conta da textura agradável, úmida, com casca levemente crocante, sabor delicioso e aparência convidativa. É vendido em uma embalagem com 500g. O Empório Brownie (vendido em pacotes com 60g) se destacou por ter um sabor intenso de chocolate e uma consistência densa, já o produto da Fin’arte (de 300g) não tem um sabor tão acentuado do elemento principal, mas ainda assim apresenta boa aparência e uma casca crocante.

PUBLICIDADE

Confira em detalhes as avaliações dos jurados e o ranking completo na matéria de Chris Campos, que pode ser lida na íntegra aqui.

Receitas testadas e aprovadas

Além de encontrar pronto no supermercado, o brownie pode ser feito em casa de maneira rápida, rendendo maiores porções por um dinheiro que só é gasto na hora de adquirir os ingredientes e nada mais. Saiba fazer versões diferenciadas, como brownie de chocolate branco com castanha-do-pará, blondie de chocolate branco com limão siciliano e framboesas ou mirtilos e brownie com bacon.