Você sabe quais são os hábitos alimentares da geração Z e Y? Confira!

A geração Millennials introduziu diversas tendências alimentares, desde a popularização dos serviços de entrega de refeições por meio de aplicativos até a redefinição do almoço no ambiente de trabalho como uma nova prática comum. No entanto, são frequentemente alvo de críticas, sendo acusados de potencial falta de interesse pela culinária e falta de foco durante as refeições.

Segundo a Home Run in Pizza, apenas 33% da Geração Z se considera um “cozinheiro qualificado”, em comparação com 47% dos millennials. 77% da Geração Z e 83% dos Millennials contam que aprendem falhando, e já queimaram alguns pratos.

Quando não têm a possibilidade de cozinhar em casa, ambas as gerações afirmam que consomem refeições preparadas em restaurantes algumas noites por semana, com médias que somam 2,1 noites para a Geração Z e 1,9 noites para a Geração Y.

No geral, a Geração Z gasta um total de US$ 123,03, aproximadamente R$619 em comida em média por semana, e a Geração Millennials gasta em média US$ 164,82, equivalente a R$825.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!