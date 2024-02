Você sabe qual é a diferença entre hortelã e menta?

Responsáveis por atribuírem um sabor levemente ardido nos preparos aos quais são submetidas, a hortelã e a menta são facilmente confundidas. Essa semelhança se dá pelo fato das plantas pertencerem à mesma família, uma levando o nome científico de Mentha spicata e a outra, Mentha piperita.

No entanto, um olhar atento às suas folhas permite ver suas principais diferenças. Enquanto a menta tem textura mais lisa e formato comprido, a hortelã apresenta folhagem crespa e larga, pontua matéria do portal Mega Curioso. Além disso, alguns detalhes no que tange ao sabor - que influencia diretamente em seu uso - apontam para as suas singularidades.

A menta, comumente utilizada para saborizar doces, tem gosto mais delicado e suave; já a hortelã, que além de fazer parte da famosa mistura no suco de abacaxi dos brasileiros, aparece em drinques e em refeições de origem árabe, na maioria das vezes, é significativamente mais intensa.