Você sabe qual é a principal diferença entre a cerveja normal e a frutada?

Há quem diga que beber a cerveja tradicional combina com essa onda de calor que predomina em diversas regiões. Com popularidade no mercado, as versões frutadas ganharam espaço no quesito frescor. Você sabe quais são as principais diferenças entre as duas?

Na matéria produzida por Helena Gomes sobre o tema, as características desse tipo de cerveja se devem principalmente ao fruto escolhido para compor a bebida alcoólica durante o processo de fabricação.

Aspectos como sabor -mais amargo, azedo ou doce- podem variar a depender da quantidade de açúcar do ingrediente, assim como as cores, aromas e o lúpulo vão se diferenciar conforme as particularidades de cada fruto, o que não acontece com a cerveja tradicional. Veja mais aqui.