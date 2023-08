Você sabe qual é a segunda bebida favorita dos russos?

Na sequência. Kvass de uvas-passas e hortelã, kvass de maçã com canela e kvass de beterraba Foto: Daniel Teixeira| Estadão

Pão de centeio, fermento e água são a base para o Kvass, a segunda bebida favorita dos russos. A bebida pode ser encontrada de várias formas e em vários locais do Leste Europeu, como Rússia, Ucrânia e Lituânia. Mas, além de ser consumida como drinque, também pode ser utilizada como ingredientes em pratos tradicionais.

A bebida milenar russa faz sucesso em todo o ocidente. Ela lembra muito a cerveja, mas também se parece um pouco com sidra. Frutas e vegetais podem ser adicionados na composição, por isso, acaba lembrando a sidra. O teor alcóolico é bem baixo, indo de 0,5% a 2,5%.

Segundo a Lucky Peach, o kvass está em alta também nos Estados Unidos, como um grande concorrente do kombucha, um fermentado de chá. Mas, uma reclamação dos cervejeiros da região é de que a bebida não conserva por muito tempo, e para ser engarrafada, passa por um processo de pasteurização que modifica o sabor.

