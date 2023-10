Você sabe quando o café começou a ser consumido pela humanidade?

Consumido pela ampla maioria dos brasileiros, o café está em todo lugar e em todas as horas do dia, acompanhando a primeira refeição do dia, encerrando o almoço e protagonizando boa parte da pausa da tarde, seja em casa, nas padarias, restaurantes, ambientes de trabalho ou consultórios médicos.

É impossível negar a relevância desse produto tanto no Brasil quanto no mundo, visto que é um dos principais commodities agrícolas do mundo. E talvez tamanha notoriedade de algo tão simples e abundante em nossas terras levante a seguinte questão: quando o café passou a ser consumido?

De acordo com informações do site Mega Curioso, os primeiros registros que se tem conhecimento sobre o uso do fruto datam do ano 575 depois de Cristo, na Etiópia. A polpa era utilizada para fazer um suco que, quando fermentado, tornava-se alcoólico, e também como uma espécie de mistura nas refeições.

A forma mais próxima do café como é conhecido hoje só passou a se popularizar a partir de 1450, sendo servido em ambientes domésticos e públicos. O hábito de consumir a bebida com frequência foi atribuído às regiões do leste europeu e do oeste asiático (que hoje corresponde ao território da Turquia), e se estendeu ao mundo todo.

Receitas testadas e aprovadas

