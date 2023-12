Você sabia que a cerveja já foi considerada dinheiro?

A cerveja, protagonista em festas, no happy hour após o expediente, aos finais de semana para acompanhar o churrasco ou a partida de futebol, ou então para coroar momentos de celebração, é uma bebida extremamente popular em todo o mundo, e isso não é de hoje.

Os primeiros registros de produção da bebida apontam para o povo sumério, que ficava ao sul da antiga Mesopotâmia - região que hoje corresponde aos territórios do Kuwait e do Iraque -, e o consumo ficou tão relevante que já fez parte de uma rígida lei do Código de Hamurabi.

Além disso, assim como o sal, a cerveja já foi utilizada como moeda de troca oficial durante certo período no Egito Antigo. Segundo informações do portal A Gazeta, acredita-se que os trabalhadores braçais responsáveis pela construção das pirâmides tenham sido remunerados dessa forma.

Atualmente, nos mercados ao redor do Brasil, um dos grandes produtores mundiais de cerveja, é possível encontrar o produto em diversos formatos e marcas, e para auxiliar o consumidor a levar para casa a bebida de maior qualidade por um preço justo, o Paladar realizou testes com especialistas no assunto. Confira o resultado aqui.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui.