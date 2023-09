Você sabia que cerca de 80% das flores são comestíveis? Entenda tudo sobre as PANCs

Você sabia que cerca de 80% das flores são comestíveis? Elas fazem parte das Plantas Alimentícias Não Convencionais. Mas, é importante tomar cuidado, já que não existe uma regra para identificar qual pode ser consumida, e por isso, é preciso fazer uma pesquisa antes de utilizá-las como ingrediente.

Segundo o G1, não é recomendável comer flores compradas em floricultura, uma vez que, neste tipo de loja, as flores são cultivadas com agrotóxicos e as alimentícias precisam ser orgânicas. Isso porque os alimentos que recebem agrotóxicos não podem ser consumidos logo após a aplicação, é preciso esperar alguns dias para ter certeza que não fará mal ao organismo.

As flores de floricultura precisam estar bonitas por muitos dias, e costumam receber os químicos pouco antes da compra. Além disso, não existe uma regulamentação que determine um intervalo seguro entre a aplicação de agrotóxicos e o consumo das flores.

