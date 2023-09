Você sabia que o Dia de Cosme e Damião é celebrado com caruru na Bahia?

Nesta quarta-feira, 27, é comemorado o dia de Cosmo e Damião. Na Bahia, a data é celebrada com o oferecimento de caruru para as crianças, como forma de agradecer aos santos, segundo informações do portal O Tempo.

Durante todo o mês de setembro, os baianos ofertam o caruru, uma comida feita principalmente com quiabo cortado, camarão seco, azeite de dendê entre outros temperos, e que é feito para homenagear diversos santos e santas tanto dentro da religião católica e dos orixás no candomblé e na umbanda.

Em alguns lugares do Brasil, são distribuídos doces para as crianças em homenagem à Cosme e Damião. Já nas religiões de matrizes africanas, o caruru é servido para todos. O prato acabou sendo incorporado à culinária brasileira e faz parte da comemoração na Bahia.

A receita é feita basicamente com quiabos e diz a tradição que, quem encontra no prato um quiabo inteiro, deve oferecer um caruru no próximo ano.

Dar um caruru de presente significa atrair alegria e renovação. Então, se você for convidado para comer um caruru, saiba que a pessoa que fez o convite está te desejando felicidade.

