Você sabia que o macarrão não é italiano? Descubra qual é a sua verdadeira origem

O macarrão é um dos pratos mais amados ao redor do mundo, e sua história é envolta em mistérios e debates. Enquanto muitos associam esse delicioso prato à Itália, sua trajetória é muito mais complexa e fascinante.

Ao longo dos séculos, diferentes culturas têm suas próprias versões e técnicas de preparo do macarrão. A Itália, por exemplo, é conhecida por aprimorar o macarrão até chegar na versão seca que muitos de nós conhecemos e amamos.

No entanto, historiadores ainda discutem sobre os diversos locais do mundo onde o macarrão pode ter sido criado e desenvolvido. Descubra mais detalhes do prato na matéria do Paladar.

