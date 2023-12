Whisky: Ballantine’s faz lançamento em homenagem aos 50 anos da AC/DC

Há quem acredite que gastronomia e entretenimento são duas áreas completamente distintas. Mas por que não fazer uma união? Essa foi a ideia do grupo Ballantine’s em seu lançamento, que relaciona bebida com ‘’elementos musicais’'. Afinal, nada como uma boa música para acompanhar um bom drink!

Para homenagear os 50 anos da banda australiana AC/DC, que foram completados neste ano, a marca de uísque escocesa inovou com uma edição limitada que também chegou ao Brasil.

A embalagem avermelhada da garrafa de whisky ganhou cores laranjas e o símbolo principal da banda ao meio, junto com o logo da marca. Os detalhes das referências trazem à memória o grupo ‘’rock and roll’'.

Conforme o comunicado da Ballantine’s, a novidade contém a cor dourado claro e entrega aromas que misturam o doce e o picante ao mesmo tempo, mas ganham o incrível frescor no paladar.

A Ballantine’s, na verdade, contém uma coleção bem específica para valorizar a cultura, chamada “True Music Icons”, com a intenção de evidenciar artistas e bandas, como é o caso do lançamento com a média de R$ 90.

Veja a garrafa especial, no vídeo divulgado pela conta do @whisky.world no TikTok: