Wilson Cabral, semifinalista do MasterChef, sustentava esposa e filho autista

Morre semifinalista do 'Masterchef Profissionais 2022', aos 40 anos, após acidente em São Paulo Foto: Instagram/@wilsonnunescabraljr

Wilson Cabral foi semifinalista do MasterChef profissionais, na última edição, em 2022. O chef de cozinha faleceu na última sexta-feira (21), após sofrer um acidente de carro em Sorocaba, interior de São Paulo. Wilson passou uma semana internado e infelizmente não resistiu aos ferimentos.

Hichel Rodrigues, amigo e sócio do chefe de cozinha, apareceu bastante abalado nas redes sociais após perder o amigo. Além disso, ele revelou que o chefe era responsável por sustentar a esposa Simone e seu filho, Arthur, que é autista.

Nas redes, Hichel explicou que o Arthur, filho de 9 anos e unigênito do chef está no espectro autista, demandando muitos cuidados especiais e impossibilitando Simone de trabalhar fora de casa.

Wilson trabalhava bastante para sustentar a família praticamente sozinho, já que, eles não têm uma rede de apoio grande em Sorocaba, onde moram atualmente. Em homenagem ao amigo, Hichel publicou o vídeo abaixo em seu Instagram. “É assim que vou me lembrar para sempre de ti, meu bruxo”, escreveu na legenda.

O velório do chef foi feito no último sábado (22) às 19h em Ofebas do Jardim Santa Rosália, segundo informações do Instagram de Hichel. O sepultamento de Wilson acontece neste domingo, no Cemitério Santo Antônio, no Wanel Ville, a partir das 14h.