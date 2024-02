Wings Carmenéré, da chilena Viña Montes, conquista reconhecimento internacional

Entre os vinhos importados que se encontram à venda no Brasil estão os tintos produzidos pela vinícola chilena Viña Montes, que faz parte da curadoria Domno Wines, pertencente ao Grupo Famiglia Valduga. Um dos destaques do selo é o Wings Carmenéré, cuja safra de 2020 recebeu alta pontuação do britânico Tim Atkin, o maior nome da crítica dos vinhos na atualidade.

Os vinhos avaliados por Atkin passam por uma degustação técnica, que leva em consideração características como concentração, equilíbrio, tipicidade, persistência e complexidade, e cada amostra pode ser avaliada de duas a oito vezes (como normalmente acontece com os rótulos que recebem pontuações altas), sempre às cegas.

O Wings Carmenéré alcançou 96 de 100 pontos na escala, sendo classificado com excelência por sua coloração vermelha intensa e aroma complexo de frutas negras, como mirtilo e amora, que também apresenta notas de barrica francesa e especiarias, como pimenta preta e pimentão. Já no paladar, a bebida foi considerada extremamente suave e poderosa, de final longo agradável.

Ainda, outros rótulos da Viña Montes passaram pela avaliação do crítico e receberam pontuações acima de 90. São eles: Outer Limits Syrah 2022 (95 pontos), Outer Limits Pinot 2022 (92 pontos), Alpha Carménère 2021 (92 pontos) e Montes Alpha Special Cuvée Cabernet Sauvignon 2021 (91 pontos).