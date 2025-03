‘With Love, Meghan’: tudo que você precisa saber sobre o reality show culinário de Meghan Markle

Em março, a Netflix ganhou um novo reality show que mescla o mundo da cozinha com lifestyle. “With Love, Meghan” conta com apresentação de Meghan Markle, atriz norte-americana e esposa do príncipe Henry. Com poucos dias após a estreia, o programa já foi renovado para sua 2ª temporada.

De acordo com a revista Eater, o reality show, além de trazer boa comida e convidados especiais, como a atriz Mindy Kaling e o chef Roy Choi, o programa encanta pelas paisagens deslumbrantes da Califórnia. Filmado na cidade de Montecido, aqui Meghan retoma suas raízes californianas.

Falando do que mais interessa: a comida. O show traz memórias de infância da Meghan, ao falar sobre o consumo de fast food, a duquesa de Sussex retoma com nostalgias os jantares compartilhados nas redes de Hungry-Man, Jack in the Box, El Pollo Loco, In-N-Out e Taco Bell.

Los Angeles também é o lugar para quem quer comer boas frutas. São diversas barracas de frutas na beira da estrada. O cliente escolhe entre frutas e vegetais que são servidas com suco de limão, Chamoy e tempero Tajín.

Em “With Love, Meghan”, Meghan Markle apresenta uma carta de amor a cena gastronômica de Los Angeles e também se aventura na cozinha, preparando pratos como: focaccia, kimchi de melancia, frango frito coreano e muitas outra delícias.

Veja também: entrevista Diego Lozano

Se você é fã de programas de culinária, provavelmente está sempre ligado nas novidades no mundo dos reality shows. O MasterChef está na sua 11ª temporada e um dos maiores acertos do programa foi trazer o MasterChef Confeitaria para as telas.

Novidade que atraiu novos públicos para o já consolidado programa de culinária, a atração da temporada foi Diego Lozano, novo jurado. O confeiteiro traz técnicas sofisticadas em seus preparos, mas sem nunca esquecer do toque de brasilidade.

“Ter a possibilidade de estar a frente do programa aqui no Brasil era o máximo que eu poderia atingir na minha carreira nesse momento”, diz Diego. O Paladar entrevistou Lozano para falar sobre o sucesso do MasterChef e o novo cenário da confeitaria brasileira, confira aqui.