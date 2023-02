Sabe quando você chega em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, querendo apenas comer algo simples e ir para a cama o mais rápido possível? A vontade de pedir delivery até existe, mas pode demorar e a tentação de escolher algo pesado está sempre rondando. Então você decide preparar alguma coisa rapidinho na sua cozinha. Mas aí, surge outro dilema: o que comer?

Para te ajudar em momentos como esse, conversamos com Gustavo Young, chef do restaurante Bacuri e do Tartaruga Panífíco, separamos diversas receitas práticas, e pegamos dicas valiosas para vários casos, incluindo o de quem tem filhos e daqueles que não são experts na cozinha. Veja só:

Massas

Young afirma que quando o assunto é massa, não tem erro. “Se você fizer um macarrão al dente, com tomate pelado, alho, louro, tomilho, já é o suficiente”, e ainda pode complementar com o toque final que ele costuma dar: “Eu gosto muito de usar um pouco de alcaparras, é super fácil”.

O chef sugere ainda o carbonara, que vem se popularizando e leva ingredientes bem fáceis de encontrar. “Basta ter uma pedaço de bacon, ou guanciale, ovo, parmesão e pimenta-do-reino. Também são ingredientes coringas, fáceis de ter em casa”, comenta.

Veja aqui receitas simples e práticas de massa:

Macarrão com molho vermelho

Base de macarrão que pode ser incrementada com os ingredientes que quiser e da maneira que mais gostar Foto: Gustavo Young

O macarrão do chef Gustavo Young é uma delícia e você pode prepará-lo da sua casa. Confira aqui

Macarrão à carbonara

Macarrão à carbonara Foto: Istock

Apenas 6 ingredientes são necessários para preparar: macarrão, bacon, queijo, pimenta e sal. Certamente, você deve tê-los em casa, né?

Espaguete ao alho e óleo

Espaguete ao alho e óleo pode ser considerada a combinação mais básica para quem quer preparar uma massa. Só é preciso ter cuidado na utilização do alho e nas proporções dos ingredientes. Nessa receita, apenas 1 e 1/2dente de alho e uma xícara de azeite são utilizados para um pacote de espaguete.Veja como é feito. Foto: Tiago Queiroz

Continua após a publicidade

Esta receita te mostra como fazer uma massa deliciosa e ainda dá dicas para acertar no alho

Saladas

Caso a opção seja seguir uma linha mais saudável, o ex-participante do reality ‘Mestre do Sabor’, indica uma boa salada com folhas, abacate e alguma carne que tenha sobrado da refeição anterior, como carne de panela, e que pode ser servida fria e desfiada e complementa bem esse tipo de prato.

A salada pode variar, sendo feita com folhas, repolho temperado, coentro (para quem gosta) e abacate que é super nutritivo, tudo bem rápido e com bastante sabor. Incluir uma proteína fica ao gosto do freguês. Rúcula e algum embutido, como presunto cru ou copa lombo com parmesão, limão e sal, podem ser outra alternativa.

Veja aqui receitas simples e práticas de saladas:

Salada de couve, cogumelos e nozes

Na foto, salada de nozes, couve e cogumelo. Foto: Tiago Queiroz

Continua após a publicidade

Vamos para a cozinha preparar essa salada maravilhosa usando poucos ingredientes.

Salada grega

Salada grega Foto: Dani Berzuini

Aprenda a fazer a receita de salada grega fácil e saborosa para sair do comum.

Torradas ou Bruschettas

Gustavo Young conta que as torradinhas e bruschettas também cumprem o papel de alimentar sem pesar nessas horas. A dica é tostar fatias de pão e preenchê-las como quiser. Ele usa carne de porco, ou o famoso frango assado de padaria que foi servido no almoço de domingo e é reutilizado à noite para virar um delicioso patê. “Você pega esse frango, desfia e depois mistura com maionese, pimenta, coentro e mostarda dijon. Fica maravilhoso”, atesta.

Veja aqui receitas simples e práticas de torradas e bruschettas:

Continua após a publicidade

Torrada de abacate

Avocado toast: ideal para servir no café da manhã, da tarde ou até mesmo no brunch Foto: Maria Carolina Castro de Menezes Ribeiro

Prepare esta torradinha em menos de 20 minutos. Fácil de se fazer e fica uma delícia!

Torrada com tomate assado e queijo feta

Torrada com tomate assado e queijo feta. Foto: Rikki Snyde

Descomplicada, deliciosa e com um toque de laranja. Esta torrada vai te deixar querendo mais.

Ovos

Continua após a publicidade

O ovo é um alimento bastante versátil, nutritivo e prático, seja como omelete, mexido, pochê ou frito. Para quem gosta, o chef aconselha acrescentar ervas finas, ou mesmo alguma proteína como frango assado com batata. “Corta ele fatiadinho, joga um molho picante por cima e frita o ovo”, exemplifica.

Para os que querem inovar, vale preparar tortilhas de batatas espanholas. “Você consegue fazer variações. Um exemplo é a típica com batata e cebola, mas pode ser complementada com cogumelos e legumes assados, por exemplo”, ele diz.

Veja aqui receitas simples e práticas com ovos:

Ovos mexidos com mix de cogumelos e espinafre

Inove ao fazer ovos mexidos misturando com cogumelos, folhas de espinafre e de beterraba, coco desidratado e soja crocante Foto: Pedro Janequine

O ponto do ovo é você quem dá, e a mistura dos cogumelos com as folhas e a soja crocante deixa tudo mais gostoso.

Tortilha de batata na frigideira

Continua após a publicidade

Esta tortilha de batata do restaurante Me Vá irá deixar suas refeições ainda mais gostosas e diversificadas Foto: Rodolfo Regini | Me Vá Foto: Rodolfo Regini

Uma explosão de sabores, fácil de preparar na frigideira e com poucos ingredientes. Não deixe de fazer!

Shakshuka com mel de harissa

Shakshuka com mel de harissa; confira a receita da chef Amandine Izza Foto: Maria Carolina Castro de Menezes Ribeiro

A receita deste shakshuka é sem complicação e perfeita para você reproduzir em casa.

Para as crianças

O ovo cai super bem para quem tem uma criança para alimentar naqueles momentos em que tudo o que deseja é sua cama e travesseiro. Young, que tem um filho de seis anos, se identifica: “Arroz com ovo, tapioca com ovo, ou um pão tostado com queijo e tomate, que sempre agrada. A gente procura dar alguma coisa que alimente bem, mas que seja fácil e rápido”.

Continua após a publicidade

Veja aqui receitas simples e práticas crianças:

Farofa de ovo e cebola

Farofa de ovo e cebola Foto: Beto Roma

Farofinha de ovo com cebola agrada às crianças e aos adultos também. O prato vai bem com qualquer acompanhamento.

Tapioca feita de polvilho doce

Faça tapioca usando polvilho doce em casa. É mais barato e natural Foto: Filipe Araujo

Para fazer tapioca em casa, você não precisa da farinha de mandioca já hidratada, pois pode hidratar o polvilho doce

Fórmula secreta

Resumidamente, para ter pratos gostosos, leves e práticos depois de um longo dia, segundo o chef, o segredo é manter sempre alguns ingredientes coringas na geladeira, reutilizar as sobras de modo criativo e transformar receitas simples do dia a dia, buscando um equilíbrio entre o prático e o nutritivo.

Para não haver dúvidas, ele reforça: “Não dá para comer pizza todos os dias, então em um dia, você faz um toast, no outro, uma salada com bastante legumes, folhas e ervas. Lembrando que o mix tem que ser equilibrado. Eu não tenho nenhuma restrição, mas tento balancear, isso me agrada. Acho que ter esse equilíbrio é importante no dia a dia, principalmente”.