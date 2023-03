Quer saber os segredos para preparar o hambúrguer perfeito? Um bom hambúrguer depende quase que exclusivamente da qualidade do seu blend, seja qual for a proteína escolhida. A mistura da carne com a gordura deve ser precisa, com o equilíbrio perfeito entre os ingredientes.

Apesar de simples, nem sempre é fácil acertar o preparo de um hambúrguer artesanal. Pensando nisso, separamos 5 receitas de blends de hambúrguer artesanais, com ingredientes e passo a passo completo. Além de deliciosas, as receitas são super variadas: tem hambúrguer vegano, hambúrguer de costela e até hambúrguer de salmão. Vamos preparar uns hambúrgueres? Pegue sua espátula, esquente a chapa e prepare o hambúrguer perfeito!

Blend de hambúrguer de costela Foto: Divulgação Hocus Pocus

Blend de hambúrguer de costela

Vamos começar com um hambúrguer de costela? O blend de hambúrguer de costela da cervejaria Hocus Pocus também leva miolo de acém e peito bovino e combina com diversos molhos e acompanhamentos.

'Quitandinha', hambúrguer vegetariano do hambúrguer vegetariano da Lanchonete da Cidade Foto: Divulgação Lanchonete da Cidade

Blend de hambúrguer vegetariano

Também temos receitas para os vegetarianos! O blend de hambúrguer vegetariano da Lanchonete da Cidade, servido no sanduíche ‘Quitandinha’, leva cenoura, abobrinha e até cogumelos Paris. Confira!

Blend de hambúrguer de salmão Foto: Divulgação Y’all Burguer

Blend de hambúrguer de salmão

Às vezes é bom dar uma variada né? O hambúrguer de salmão do Y’all Burguer é o mais “diferentão” da nossa listinha. O blend leva filé de salmão e mostarda, e é muito bem temperado. Experimente!

Blend de hambúrguer do The Burger Map Foto: Bruno Geraldi

Blend de hambúrguer de acém

Voltando aos hambúrgueres mais tradicionais, o blend de hambúrguer de acém do The Burger Map não inventa moda, é simples e leva apenas três ingredientes. O melhor de tudo é que a receita rende três discos de hambúrguer, perfeita para festinhas.

Blend de hambúrguer vegano Foto: Divulgação The Burger Map

Blend de hambúrguer vegano

Hambúrguer delicioso e sem nenhum ingrediente de origem animal! O blend de hambúrguer vegano do The Burger Map é feito com uma série de legumes e vegetais, além de usar proteína de soja e dois tipos de farinha. O resultado é um hambúrguer suculento, saboroso e 100% vegano. Experimente!