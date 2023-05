5 melhores queijos para hambúrguer

Depois da invenção da carne moída em formato de disco, a adição de queijo foi a ideia mais apreciada da história dos hambúrgueres. O queijo, que muitas vezes fica em segundo plano, é tão importante quanto a carne na montagem de um bom cheeseburguer, tanto pelo sabor quanto pela consistência. Alguns são mais fortes, outros mais suaves: o importante é encontrar o equilíbrio entre o queijo, a carne e o pão. O chef Fábio Bito, do The Burger Map, nos contou quais queijos recomenda para a elaboração de um sanduíche e as qualidades de cada um deles.

Cheddar

Cheddar é o queijo queridinho dos brasileiros quando o assunto é hambúrguer Foto: Codo Meletti/Estadão

Muito popular no Brasil, o queijo cheddar conquistou o paladar dos apaixonados por hambúrguer devido ao seu sabor marcante. “Levemente salgado e picante, o queijo cheddar é muito versátil e tem um derretimento bom e uniforme”, complementa o chef.

Gorgonzola

O gorgonzola é um queijo para quem gosta de sanduíches de sabor forte

Para quem gosta de sanduíches de sabor forte, o queijo gorgonzola é uma ótima opção. Esse ingrediente deve ser usado com cuidado, para não roubar o gosto dos outros, mas um sanduíche equilibrado pode se beneficiar - e muito - das qualidades do gorgonzola. “É um queijo forte e picante que cai bem em muitas montagens e tem um bom derretimento. Fica muito gostoso em sanduíches com cebola frita ou caramelizada”.

American cheese

O queijo americano, ou american cheese, é o queijo preferido dos estadunidenses quando o assunto é hambúrguer - e não é à toa. Fábio afirma que a cremosidade e o fácil derretimento atuam como principais aliados do burguer, e o queijo americano dá conta do recado.

Gruyère

Com sabor suave e adocicado, o queijo gruyère é uma ótima opção para dar uma variada no recheio do hambúrguer

Não é tão comum encontrar um cheeseburguer que usa queijo gruyère, mas o ingrediente pode elevar seu sanduíche a outro patamar. Além de ter um bom derretimento, o gruyère traz qualidades muito particulares que os queijos mais comuns não conseguem atingir. “O queijo gruyère traz uma característica muito marcante, ligeiramente doce e salgada, que deixa o sanduíche muito mais interessante”, destaca Fábio.

Requeijão de corte

Muito pouco usado em hambúrgueres, o requeijão de corte é um queijo brasileiro que pode surpreender em hamburgadas. “É um queijo muito cremoso, que derrete fácil. Tem um sabor suave, levemente salgado e ácido”, descreve Fábio.” Vale a pena dar uma chance, não é mesmo?

