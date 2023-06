5 receitas afrodisíacas para o Dia dos Namorados

No Dia dos Namorados, muitos casais aproveitam para apimentar a relação e preparar um jantar romântico. Para uma vibe mais sexy garantindo receitas deliciosas, selecionamos cinco pratos com ingredientes tidos como afrodisíacos que prometem elevar o fluxo sanguíneo e aumentar o pique sexual.

Para trazer um toque a mais ao seu relacionamento, conversamos com a nutricionista Gabriela Cilla, que nos ajudou a montar um cardápio completo da entrada à sobremesa, passando por prato principal e drinque, que pode ser feito no Dia dos Namorados ou em qualquer data para apimentar seu romance. Os pratos são muito saborosos e prometem dar um up na libido dos apaixonados: salada de lula e amendoim; peixe cru, vinagrete de abacaxi e pimenta coreana; caipiroska de morango; bombom crocante de chocolate e torta de banana caramelada.

Salada de lula e amendoim

Delicioso prato de lula, folhas, amendoim e molho tártaro Foto: Lucas Terribili

Servindo como entrada para o seu jantar de Dia dos Namorados, essa salada de lula com molho tártaro contém um ingrediente especial e muito conhecido como afrodisíaco: o amendoim. Altamente energético e com boa quantidade de vitamina B3, o amendoim colabora para a vasodilatação sanguínea. Por isso, essa salada de lula com molho tártaro e amendoim do Saz Restaurante pode contribuir para aumentar sua libido.

Peixe cru, vinagrete de abacaxi e pimenta coreana

Peixe cru, vinagrete de abacaxi e óleo de pimenta coreana Foto: Joca Vidal

Continua após a publicidade

Para o prato principal, o chef Phill Fonseca do Lilia Restaurante, recomenda essa receita de peixe cru com vinagrete de abacaxi e pimenta coreana. Por ser uma prato bastante picante, os efeitos provocados após a ingestão da pimenta coreana causam uma pequena elevação da frequência cardíaca.

Caipiroska de morango

Caipiroska de morango Foto: Thays Paiva

Essa receita de caipiroska de morango da bartender Thays Paiva, contém morango, conhecido por estimular o desejo, tanto por sua cor intensa quanto por seu formato carnudo. Além disso, a fruta é rica em vitamina C e potássio, que aumentam o fluxo sanguíneo e a lubrificação. O álcool é outro ingrediente que, na medida certa, pode proporcionar sensações de bem-estar e relaxamento. Por todas essas razões, esse drinque é uma boa pedida para acompanhar um jantar de Dia dos Namorados.

Bombom crocante de chocolate

Bombom crocante de chocolate com corn flakes Foto: Taba Benedicto

Pensando na sobremesa, fomos para o chocolate, um dos ingredientes mais deliciosos e mais divulgados como afrodisíaco. Nessa receita de bombom crocante de chocolate do chef Elton Belini, o cacau assume o papel central, já que libera serotonina, substância responsável pela sensação de prazer, a feniletilamina, que promove o sentimento da atração, e, por fim, a alcalóide, um estimulante que potencializa a libido.

Continua após a publicidade

Torta de banana caramelada

Torta de banana caramelada Foto: Divulgação

Focada principalmente na libido masculina, a banana contribui para a circulação sanguínea, promovendo a vasodilatação por mais tempo. Pensando nisso, outra opção de sobremesa para o Dia dos Namorados é uma torta de banana caramelada da chef Marcela Contipelli. Esse doce pode acompanhar uma bola de sorvete de creme e ser polvilhado com canela.