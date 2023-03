Quem resiste a uma boa porção de fritas, não é mesmo? Seja para beliscar ou para acompanhar um bom hambúrguer, a batata frita segue imbatível como a porçãozinha mais popular do planeta.

A receita tem origem controversa. Em inglês, as batatas fritas são chamadas de french fries (fritas francesas), e os franceses garantem que a receita foi criada no país em meados do século 18. Os belgas discordam: segundo historiadores, a receita foi criada durante um longo inverno no século 17, onde o povo da Bélgica teve de substituir o tradicional peixe frito por batatas cortadas em palitos. Durante a primeira guerra, os americanos conheceram a receita através de soldados belgas e, como os europeus falavam francês, os norte-americanos cunharam o termo “french fries”.

Apesar da popularidade, nem todo mundo sabe fazer uma boa batata frita caseira. Aqui você vai aprender como fazer batata frita de cinco maneiras diferentes. Trouxemos um pouco de tudo: receita de batata frita tradicional, batatas rústicas e até receita com batata doce. É batata frita caseira para todos os gostos! Confira o passo a passo completo das receitinhas.

Batatas ‘Capelli D’Angello’ Foto: Divulgação Meat Downtown Burgers

Batata frita em espiral

A receita da batata ‘Capelli D’angello’ do Meat Downtown Burgers é a opção ideal para quem quer aprender a fazer um temperinho simples e gostoso para dar aquele up na batata frita simples. O rub da casa leva páprica, alho e cebola em pó, e o formato das batatas deixa a experiência ainda mais crocante.

Batatas rústicas Foto: Divulgação Lanchonete da Cidade

Batatas rústicas

Sabe aquelas batata rústicas deliciosa que você sempre teve vontade de fazer em casa? A receita de batatas rústicas da Lanchonete da Cidade vai te ensinar o passo a passo, do corte da batata ao tempero de alecrim e alho, e é ótima opção para qualquer tipo refeição, seja almoço, jantar ou um simples petisco de fim de tarde.

Batata frita com cheddar e bacon, a ‘NY Fries Extreme’ Foto: Divulgação Meat Dowtown Burgers

Batata frita com cheddar e bacon

Batata frita com cheddar e bacon já virou um clássico das lanchonetes e hamburguerias. A receita do Meat Downtown Burgers é deliciosa, e ensina o preparo de um saboroso creme de cheddar que pode ser aproveitado em outras receitas.

Batata-doce frita Foto: Gabriela Biló|Estadão

Batata-doce frita

Ótima opção para quem quer um lanche um pouco mais leve. A receita de batata-doce frita da Lanchonete da Cidade é super simples, perfeita para quem está com pressa e precisa de uma solução prática. Confira o passo a passo e se delicie.

Batata frita tradicional Foto: Felipe Rau|Estadão

Batata frita tradicional

Por fim, voltamos ao básico. A receita de batata frita do chef Maurício Ramos detalha, de maneira simples e prática, como fazer a batata frita caseira perfeita. A receitinha tem até vídeo com o passo a passo para facilitar ainda mais a sua vida.