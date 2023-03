Às vezes um molhinho caseiro faz falta no sanduíche, né? Apesar do “pão, carne e queijo” ser um clássico, um bom molho especial faz toda a diferença na montagem de um hambúrguer.

Tradicionalmente acompanhado de ketchup e mostarda, o hambúrguer é um sanduíche que, se bem equilibrado, aceita diferentes tipos de molhos e maioneses. Devido à sua simplicidade, um hambúrguer bem feito fica gostoso com molhos salgados, agridoces, leves e pesados: a versatilidade do lanche é impressionante.

Pensando nisso, trouxemos 5 receitas de molhos especiais para hambúrgueres, com receitas que vão de um molho de alho tradicional a um exótico ketchup de amora. Confira o passo a passo completo de cada receita e dê um up no seu sanduíche.

Molho de alho Foto: Louise Xavier

Molho de alho

Para começar, vamos de molho de alho. A receita de molho de alho do chef Ítalo Bruno é a opção ideal para quem é fã do ingrediente e quer dar um “tchan” no hambúrguer sem tirar o sabor da carne. Confira!

Molho de queijos Foto: Divulgação Hocus Pocus

Molho de queijos

Essa é para quem cansou da velha fatia de queijo sobre a carne do hambúrguer. O molho de queijos do chef Humberto Melo mistura queijo minas, mussarela e queijo prato, e o resultado é um creme delicioso.

Molho de mostarda do chef Ítalo Bruno Foto: Louise Xavier

Molho de mostarda, ketchup e shoyu

O molho de mostarda, ketchup e shoyu do chef Ítalo Bruno é simples, leve e delicioso. E o melhor de tudo: o preparo é super simples, usando apenas o liquidificador. Confira o passo a passo e se delicie.

Delicioso molho barbecue Foto: Freepik

Molho barbecue

Um clássico das lanchonetes, o molho barbecue não poderia estar fora da nossa lista. Além de complementar qualquer tipo de hambúrguer, o barbecue vai muito bem com acompanhamentos, como batatas fritas e onion rings.

Ketchup de amora Foto: Filipe Araújo|Estadão

Ketchup de amora

Por fim, um molho diferentão. Todo mundo conhece o ketchup tradicional, mas você já experimentou um ketchup de amora? Aprenda a fazer o molho com a receita do chef Robert Stehling e saboreie seu hambúrguer sem medo de ser feliz.