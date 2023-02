Com batata bolinha, queijo coalho e bacon, essa receita é ideal para o seu churrasco

Quer dar um upgrade no seu churrasco? Então, faça essa receita de abraçadinho de bacon do chef Melchior Neto que, com certeza, irá arrancar aplausos de amigos e familiares durante o seu churrasco.

Nesse acompanhamento, a batata bolinha cozida e o queijo coalho em cubos são “abraçados” por uma fina fatia de bacon. Após a montagem do espeto, jogue na brasa e voilà… está pronto um acompanhamento perfeito para seu churrasco.

