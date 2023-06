O matcha é um chá feito com as folhas da planta Camellia Sinensis, que vem conquistando cada vez mais o paladar dos brasileiros. Além de ser consumido puro com água, ele também pode ser servido com leite. O que muitos não sabem é que matcha também se transforma em granola e tempero para massas, carnes e pode até virar o ingrediente principal de um doce.

Chá de matcha

Patrícia Fuzisaka, da Mori Chazeria, ensina como preparar o matcha e quais utensílios usar Foto: Tofu Retratos | Mori Chazeria

Para quem gosta do matcha somente em forma de chá, a Patrícia Fuzisaka, da Mori Chazeria, ensina a fazer o matcha para beber. Uma receita simples e fácil, que vai agradar os fãs de chá.

Matcha latte

Aprenda a fazer o matcha com leite, que pode ser consumido quente ou frio Foto: Tofu Retratos | Mori Chazeria

O matcha com leite também pode ser uma opção sensacional para quem deseja variar o achocolatado do dia a dia. Ele pode ser consumido quente ou frio e o leite usado pode ser tanto de origem animal, como vegetal. Veja a receita da Mori Chazeria

Energético natural de matcha

Substitua o energético de mercado e aprenda a fazer este energético natural caseiro com esta receita Foto: Alvaro Domínguez | Namu Matcha

Já imaginou aprender a fazer um energético natural caseiro? O Alvaro Dominguez, da Namu Matcha, ensina a fazer a bebida, usando caldo de cana, gengibre, matcha, água e açúcar.

Granola de matcha

Aprenda a fazer uma granola usando matcha Foto: Fernanda Gobbi | Moncloa

Se você é fã da granola no café da manhã, esta é uma opção para substituir aqueles sabores que você já conhece. A receita é do Rodrigo Lopes, sócio-proprietário da Moncloa.

Cookie de matcha com uvas passas e castanha-de-caju

Aprenda a fazer estes cookies de matcha com uvas-passa e castanha-de-caju Foto: Alvaro Dominguez | Namu Matcha

Você pode já ter experimentado vários cookies, mas já provou um cookie de matcha? Esta receita da Verônica Kim, da Kim Confeitaria, é de um biscoito - ou bolacha, para quem preferir - que leva uvas passas e castanha-de-caju, além de matcha, é claro.

Torta cremosa de matcha

Aprenda a fazer esta torta cremosa de matcha no estilo cheesecake Foto: Alvaro Dominguez | Namu Matcha

Outra opção de doce com matcha é a torta doce. Nesta versão, o Alvaro Dominguez, da Namu Matcha, fez uma versão de cheesecake com matcha que pode ser decorada com morangos ou sua fruta predileta.

Bolo de matcha

Versão com matchá está entre as queridinhas da clientela de Vivi Wakuda. Foto: Valdo Mendola

O bolo chiffon, ou chiffon cake, como é chamado em inglês, foi criado na década de 1940, sendo o primeiro bolo da história a levar óleo vegetal, em vez de manteiga na receita - daí a leveza. Popular no Japão - onde aparece em versões com matcha, kinako (farinha de soja torrada e moída), café -, costuma ser consumido no chá da tarde. E foi lá mesmo, naquele país, onde a confeiteira Vivi Wakuda aprendeu a fazer o seu chiffon de matchá, queridinho de sua clientela.

Nhoque de matcha

Veja uma nova forma de fazer matcha Foto: Alvaro Dominguez | Namu Matcha

Batatas combinam perfeitamente com matcha, especialmente se for em um nhoque. Quer comprovar? Faça esta receita em que o tempero principal é o matcha compartilhada por Alvaro Dominguez, da Namu Matcha.