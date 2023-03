Delicioso amareto Foto: Alessandro Couto Por Redação Paladar Amaretto Esse biscoitinho de amêndoas da padaria Carillo vai te conquistar Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 40 porções

O amaretto é aquele biscoitinho feito de farinha de amêndoas e essência de amêndoas, perfeito para quem procura uma comidinha para combinar com um café da tarde ou até presentear a avó. Também conhecido como biscoitinho italiano ou amaretti (plural de amaretto), ele é originário de Saronno, na Lombardia, Itália. Segundo contam, uma jovem viúva criou essa receita em 1786, para presentear um bispo que visitava a cidade. O seu nome “amaretto” significa “um pouco amargo”, por conta do seu sabor de amêndoas amargas. Você também pode incluir na cobertura chocolate, geleia de frutas ou fazê-los com outro tipos de farinhas. Essa receita da padaria Carillo veio da Itália, na bagagem da família Carillo. Que tal colocar a mão na massa e preparar essa delícia para um café da tarde com a vovó? Veja só o passo a passo: