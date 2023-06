Ambrosia ou doce de leite: qual é o melhor doce?

Você já se perguntou qual é a origem da ambrosia? Segundo os gregos, esse doce maravilhoso alimentava os deuses, que se nutriam de uma mistura à base de néctar chamada de ‘’manjar dos deuses’'. A partir daí, a ambrosia, que em grego significa ‘’divino e imortal’', ganhou fama e se tornou um doce muito apreciado, especialmente pelos brasileiros.

Mas se quisermos entender de fato a história da ambrosia, não podemos viajar apenas para a Grécia e para o Brasil. Precisamos voar também para Portugal, onde a culinária é muito baseada em ovos e açúcar. Foi lá que usando leite, ovos, açúcar e canela, a ambrosia que conhecemos hoje começou a ser feita.

Essa ambrosia portuguesa, muito parecida com um doce de leite, foi então trazida para o Brasil. Aqui, a receita se difundiu facilmente e começou a ganhar novos ingredientes, como cravo e suco de limão.

Como a ambrosia é um doce muito confundido com o doce de leite, fomos conversar com a chef Ludmilla Ferreira, que é docente de gastronomia no Senac São Paulo, para te explicar as diferenças entre a ambrosia e o doce de leite. Confira:

Ingredientes diferentes

Não é à toa que tanta gente acha que doce de leite e ambrosia são a mesma coisa. A base das duas receitas é a mesma: leite. Mas a lista de ingredientes de cada doce está longe de ser igual e é aí que mora toda a diferença entre uma receita e outra. A receita brasileira de doce de leite não leva ingredientes ácidos, o que proporciona um doce de textura lisa e muito cremosa. Já a ambrosia, que tem propriedades ácidas como suco de limão e vinagre, tem um aspecto talhado e espesso.

Esses gominhos da ambrosia também envolvem os pedaços de ovo que são cozidos durante o preparo da receita. Diferente da receita de doce de leite que não leva ovo, a ambrosia possui um aspecto mais amarelado e vivo por conta das gemas.

Qual é o sabor da ambrosia?

Para a chef Ludmilla Ferreira, a ambrosia tem um dulçor ímpar e um gosto acentuado de ovo. As especiarias utilizadas no preparo como cravo-da-índia, canela em pó e essência de baunilha, também fazem com que a ambrosia tenha um aroma emblemático e levemente caramelizado.

Confira receitas de ambrosia e doce de leite

Para que você consiga experimentar uma deliciosa ambrosia caseira, fomos buscar no restaurante Di Paolo a receita de ambrosia perfeita. Nesse preparo, apenas seis ingredientes são utilizados: ovos, leite, suco de limão, raspas de laranja, açúcar cristal e canela em pó.

Agora, se você ama receita com doce de leite, nós temos algumas opções de sobremesa que levam esse doce maravilhoso: pudim de doce de leite, bolo de abacaxi com doce de leite, panqueca de doce de leite e milk-shake de doce de leite.