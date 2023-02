Dia 25 de janeiro é aniversário de São Paulo, e claro que não poderíamos deixar de fazer uma lista especial de receitas típicas da cidade. Sendo um polo gastronômico gigantesco com muitas influências culturais, São Paulo respira e inspira culinária diariamente. Sanduíche de mortadela, coxinha, pão na chapa e picadinho são alguns dos pratos mais famosos. Confira dez receitas tradicionais para comemorar o aniversário dessa cidade tão querida.

Coxinha

Coxinha tradicional Foto: Carol Coxinhas

A coxinha é quase uma unanimidade em São Paulo. Presença garantida em bares, lanchonetes e restaurantes, esse quitute virou sinônimo de sabor paulistano. Podendo ser recheada também com catupiry, requeijão e outros queijos, a coxinha de frango é com certeza uma das maiores delícias da cidade.

Sanduíche de mortadela

Sanduíche de mortadela Foto: Divulgação

O sanduíche de mortadela é um clássico da culinária paulista, especialmente o servido no Mercado Municipal de São Paulo, o famoso Mercadão. O lanche é simples, mas extremamente saboroso. Em homenagem ao clássico, o chef Melchior Neto resolveu ‘gourmetizar’ a receita de sanduíche de mortadela. Com escarola e vinagrete de abacaxi, o lanche continua sendo fácil e, para alguns, ainda mais saboroso.

Pizza Marguerita

Pizza de marguerita do chef Eduardo Almeida Foto: Paolo Ribeiro

Icônica e muito tradicional em São Paulo, a pizza marguerita é o sabor preferido de muitos paulistanos. Pedimos a ajuda do chef e pizzaiolo Eduardo Almeida para te ensinar a fazer a melhor pizza marguerita, com toques especiais de quem é mestre no assunto.

Bauru

O bauru do Ponto Chic é preparado com a mesma receita desde 1937 Foto: Zenit Press

Tem muita gente que conhece o Bauru como a combinação de presunto, queijo e tomate dentro do pão, mas a versão original não é assim. Por isso, nós fomos atrás do Ponto Chic, local em que o lanche nasceu, para te ensinar a preparar esse sanduíche clássico de São Paulo. Em um pão francês sem miolo, adicione fatias de rosbife, tomate e pepino em rodelas cobertos por queijo prato. Essa sim é a receita tradicional do Bauru.

Bolovo

Bolovo de linguiça e cachaça Foto: Zona 011

Com origem incerta, o bolovo é um petisco muito presente nos botecos de São Paulo. Sabe-se que o Scotch Egg, o bolinho que inspirou o bolovo, foi criado na Escócia por volta do século XVIII. Entretanto, não há indícios que expliquem como o salgado veio parar aqui em São Paulo. Se você é fã de bolovo, faça essa receita que leva linguiça e uma dose de cachaça no recheio.

Pastel de Feira

Pastel de feira Foto: Leo Feltran/Divulgação

Paixão indiscutível dos paulistanos, o pastel de feira está por todas as esquinas da cidade. Por isso, faça essa receita de massa de pastel, que é um combinado de dicas de pasteleiros de feira, de pastelarias de rua e de professores de gastronomia. O recheio fica à sua escolha - da carne à feijoada do almoço ou até de vento.

Virado à paulista

Delicioso virado à paulista Foto: ROMULO FIALDINI

Servido em restaurantes da cidade tradicionalmente às segundas-feiras, o virado à paulista feito em casa é um prato perfeito para o dia a dia. Acompanhado de uma pimentinha e uma costela macia, com certeza essa receita vai entrar para a sua lista de preferidas pela praticidade e tempero espetacular. De fato, essa é uma das melhores receitas típicas de São Paulo.

Sanduíche de pernil

Sanduba de pernil com molho de framboesa Foto: Bruno Geraldi

O sanduíche de pernil não é um clássico da culinária paulista à toa. Com recheio macio e muito versátil, o sanduba de pernil é uma delícia e tem milhares de admiradores. Além de ser um prato típico nas portas dos estádios de São Paulo, o sanduíche de pernil é ainda uma bela opção de refeição rápida para a correria do dia a dia.

Cuscuz paulista

Cuscuz paulista Foto: Agência Galliah

Quem não quer degustar um delicioso cuscuz paulista na hora do almoço ou jantar? Essa receita que é pra lá de fácil e tem diversas variações. Além de ser feita com milho, a receita do chef Marcílio Araújo é servida com deliciosos camarões, tomate e pimentão.

Beirute

Beirute Foto: Codo Meletti|Estadão

A combinação de pão sírio recheado com fatias finas de rosbife, rodelas de tomate, queijo prato e orégano, assada até ficar bem torradinha, nasceu no restaurante Bambi, que foi referência de comida árabe em São Paulo durante décadas. O beirute se tornou tão famoso pelo sabor delicioso que virou febre entre os paulistanos.