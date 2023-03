Drinque de maçã verde servido em um copo de vidro redondo e baixo. No topo a bebida é decorada com lâminas de maçã verde. O copo está servido em uma bancada de madeira. Ao fundo, há quatro prateleiras iluminadas forradas com garrafas de destilados. Foto: Restaurante Carnívoros Steak & Burger Por Redação Paladar Apple caribbean Dê uma olhada nessa receita de drinque, criada pelo mixologista Milton Lopes Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Procurando aquele drinque que vai refrescar sua tarde de sábado e ainda trazer um sabor totalmente diferente do que você já conhece? Essa delicinha é feita com fatias de maçã verde bem picadas, um pouco de rum, suco e limão. O toque final é ditado pelo xarope de açúcar. Gostou? Então que tal ver o passo a passo? A receita foi compartilhada pelo bartender Milton Lopes, do Restaurante Carnívoros Steak & Burger.