Bolinho de cogumelos e arroz Foto: Ricardo Dangelo Por Redação Paladar Arancini vegano Feito de arroz e cogumelos, esse bolinho vai te conquistar Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 2 porções

O bolinho arancini, ou bolinho de risoto frito, é uma receita originária da Itália, especificamente da região da Sicília. É perfeito para aqueles que querem algo diferente para um jantar. O sabor vai te surpreender… Feito com arroz Carnaroli - que possui mais amido que o arroz arbóreo e tem grãos mais finos - e cogumelos, é moldado em bolinhas e fritas em azeite quente. O arancini é um petisco muito popular, encontrado em países como Estados Unidos e Austrália. O arancini teria surgido na Idade Média, quando os árabes dominavam a região da Sicília. Era costume do povo fazer bolinhos de arroz, recheados com carnes e especiarias. Essa tradição foi adaptada pelos sicilianos, que adicionaram seus próprios ingredientes. O arancini requer um pouco de paciência e habilidade para preparar, apesar de não ser uma receita difícil. Pode ser servido como petisco, acompanhamento ou prato principal. O restaurante Gosteria mostrou o passo a passo para você moldar a bolinha perfeita. Vamos preparar?