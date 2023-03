Arroz com cebolinha Foto: FELIPE RAU Por Redação Paladar Arroz com cebolinha Esse arroz com cebolinha é perfeito para acompanhar carnes e vegetais Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Com sabor mais neutro e brando, a salsa e a cebolinha são temperos fáceis de trabalhar e que harmonizam melhor com alguns pratos. Para o chef Lucas Medina, professor de Gastronomia do Senac, a salsa e a cebolinha são perfeitas para acompanhar principalmente peixes, frutos do mar e frango. Pensando nisso, o chef Lucas elaborou essa receita de arroz verde de cebolinha que pode acompanhar uma carne branca ou um polvo. Esse arroz, que utiliza tanto a parte branca quanto a parte verde da cebolinha, é fácil de preparar e leva apenas seis ingredientes.