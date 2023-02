Arroz com pangrattato Foto: Gustavo Steffen Por Redação Paladar Arroz com frutos do mar e pangrattato Delicioso arroz com polvo, camarão e lula, do La Peruana Cevicheria Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 4 porções

Que tal montar um delicioso prato recheado de frutos do mar, ideal para um domingo em família ou um jantar romântico? Esse arroz com pangrattato e frutos do mar é montado com caldo de peixe, camarão, lula, polvo, legumes e condimentos especiais. Fica uma delícia! O pangrattato é uma das partes altas da receita. Feita com pão seco triturado ou moído, também conhecido como farinha de rosca, é muito utilizado na cozinha. O termo “pangrattato” é italiano e significa “pão ralado”. Ele leva temperos e serve como um delicioso acompanhamento. Pode ser feito com qualquer pão ou farinha, pode ser congelado e reaquecido e combina com diversos pratos. A La Peruano Cevicheria nos ensinou o passo a passo desse prato incrível, que pode ser um ótimo almoço ou um delicioso jantar. Experimente!