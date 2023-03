Arroz doce brûlée Foto: Melchior Neto Por Redação Paladar Arroz doce brûlée Se ligue nessa sobremesa famosa e bem fácil de fazer Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Há algo de mágico na textura suave e cremosa do arroz doce que o torna irresistível. Com a doçura do leite condensado e o sabor amanteigado do arroz cozido, essa sobremesa é simples, mas cheia de sabor. É perfeita para qualquer ocasião. Se você ainda não experimentou essa iguaria, está perdendo uma sobremesa saborosa e que pode ser facilmente preparada em casa. Então, experimente e desfrute de uma das sobremesas mais gostosas do mundo.