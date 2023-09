Coloque as bananas em um liquidificador e bata até obter consistência cremosa, como a de um purê.

1 . Coloque as bananas em um liquidificador e bata até obter consistência cremosa, como a de um purê.

Quando o doce engrossar e ficar marrom escuro, adicione a água e continue mexendo até desprender do fundo da panela. A cor do final deve ficar em um tom de marrom bem escurecido.

4 . Quando o doce engrossar e ficar marrom escuro, adicione a água e continue mexendo até desprender do fundo da panela. A cor do final deve ficar em um tom de marrom bem escurecido.

Coloque o doce em uma forma untada com óleo ou revestida de papel manteiga.

5 . Coloque o doce em uma forma untada com óleo ou revestida de papel manteiga.