Banoffee com calda de caramelo Foto: Tadeu Brunelli Por Redação Paladar Banoffee luce Aposte nessa divina opção de sobremesa para fazer em casa Dificulade Médio Tempo de preparo Rápida Rendimento 4 porções

A banoffee é aquela sobremesa que pode ser consumida junto com a família em qualquer ocasião festiva. Por ser muito versátil, ela possui diversas versões e oportunidades de consumo. Criado em 1972 pelo chef Ian Dowding, tornou- se muito popular no Reino Unido e outros países. O seu nome vem da combinação de “banana” e “toffee”, que significa “caramelo” - um dos ingredientes presentes na receita. O prato, no estilo torta, é feito com bananas, creme de leite condensado, chantilly e uma base de bolachas. Essa banoffee, um pouco mais requintada, é uma receita do chef Marcelo Schomer, feita com merengue e uma deliciosa calda de caramelo. Veja só o passo a passo: