Batata-doce assada na brasa com manteiga

1 . Enrole as batatas-doces em papel-alumínio, uma por uma, e enterre-as em um montinho de brasa.

2 . Asse até ficar cozida. Para saber se está pronta, aperte o pacotinho com auxílio de luvas térmicas ou de um garfo e sinta se está macia.

3 . Retire do forno e do papel alumínio.