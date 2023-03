Blend de hambúrguer do The Burger Map Foto: Bruno Geraldi Por Redação Paladar Blend de hambúrguer do The Burger Map Aprenda a fazer um delicioso blend de hambúrguer artesanal com essa receita do The Burger Map Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 5 porções

Ficou com vontade de preparar um bom hambúrguer artesanal? Aprenda a preparar o hambúrguer perfeito com a receita do blend de hambúrguer do The Burger Map. A receita é super simples, com apenas três ingredientes, e rende cinco discos de hambúrguer de 160 gramas. Ficou curioso? Confira o passo a passo e se delicie.