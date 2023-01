Frito no azeite de dendê, o acarajé é uma especialidade da gastronomia baiana,. Basicamente, ele é feito com uma bolinha de massa de feijão-fradinho, cebola e sal. A palavra acarajé, na África, deriva de akara (bola de fogo) e jé (comer) ou “comer bola de fogo”. O bolinho, considerado por muitos um alimento sagrado, tem relação com os orixás Xangô e suas esposas, Oxum e Iansã.

Essa receita de bolinho de acarajé, do restaurante Rota do Acarajé, é clássica, saborosa e muito fácil de fazer. Ideal para ser servido com molho de pimenta, o acarajé é um dos quitutes brasileiros mais saborosos. Vamos testar?

