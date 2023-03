Cupcake de baru com ganache Foto: Wellinghton Nemeth Por Redação Paladar Bolinho de baru com ganache de cachaça Venha ver os ingredientes e coloque a mão na massa com essa receita da Dona Doceira Dificulade Médio Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 6 porções

Chegou o seu aniversário e está procurando um bolo diferente para fazer, saindo do lugar comum? Esse delicioso bolinho com ganache de cachaça é totalmente diferente do que você já comeu. Os cupcakes surgiram no século XVIII e possuem esse tamanho porque, na receita original, pedia-se apenas uma xícara de cada ingrediente, tanto que seu nome era “one-cup cake”. Individuais e pequenos, são perfeitos para festas e comemorações. Esse é feito com castanha-de-baru, oleaginosa proveniente do baru - também conhecido como feijão-coco ou barujo. Originário do cerrado brasileiro, é um ingrediente muito presente em receitas regionais como bolos, farofas, tortas, etc. É necessário que seu consumo seja feito com a semente torrada. Essa espécie possui um alto nível de tanino, que pode provocar sensação de ressecamento na boca. Coberto com uma deliciosa ganache de chocolate e cachaça, esse cupcake com certeza vai entrar no seu top cinco de sobremesas preferidas. Venha ver o modo de preparo e já separe os ingredientes para colocar a mão na massa!