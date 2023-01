A costela é a carne mais consumida na Europa, Américas e Austrália. Essa carne se tornou também tradição no prato dos brasileiros.

A história desse prato no Brasil começou com a carne sendo preparada em fogo de chão, nas fazendas. Os patrões matavam o gado para o próprio consumo e ficavam com as carnes mais ´nobres´. Aos peões restavam as costelas, consideradas difíceis de assar no dia a dia. Os peões, então, faziam buracos no chão, onde cravavam as costelas em lanças e paus e as deixavam por horas assando.

Com o tempo, a costela passou a ser muito apreciada e virou hit em vários restaurantes.

Quem não gosta de uma receita recheada de costela? Por isso, o Paladar trouxe uma novidade do Bar do Luiz Fernandes. É um delicioso bolinho recheado com costelinha e alho. Deu água na boca? Confira o passo a passo:

Príncipe Foto: Bar do Luíz

Ingredientes Massa 200 g de azeite de oliva extra virgem

100 g de alho in natura

1 kg de batata doce cozida

200 g de salsa

45 g de sal

1/2 L de água

1 kg de farinha de trigo Recheio 1 kg de costelinha suína

50 g de alho in natura

40 g de azeite de oliva extra virgem

340 g de molho de tomate

120 g de pimentão verde

134 g de cebola

20 g de sal

70 g de salsa Molho de maracujá 1 colher (chá) de azeite de oliva

3 dentes de alho

1 cebola inteira

1 kg de polpa de maracujá (natural)

400 ml de água

1 colher (sopa) de chá de sal

1 colher (chá) de açúcar Montagem Farinha Panko para empanar

Óleo para fritar

4 ovos

350 ml de água Preparo Recheio 1 Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva e refogue o alho.

2 Acrescente o pimentão e a cebola, refogando bem.

3 Adicione a costela, o sal e o molho de tomate e deixe cozinhar por cerca de 40 minutos em fogo médio, mexendo de vez em quando. A carne da costela deve cozinhar ao ponto de desprender do osso.

4 Desfie a costela já resfriada e acrescente a salsa. Veja mais Batata doce 1 Lave e seque bem as batatas. Em seguida, descasque-as.

2 Corte as batatas para que cozinhem mais rápido.

3 Leve para uma panela com água fervendo e deixe cozinhar, até que fique mole. Veja mais Massa 1 Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva e refogue o alho.

2 Acrescente a batata-doce cozida e amassada, o sal, a salsa e a água.

3 Aguarde até atingir o ponto de fervura.

4 Quando atingir, abaixe a temperatura do fogo e acrescente a farinha de trigo até a massa ficar homogênea e cozida.

5 Reserve. Veja mais Molho de maracujá 1 Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e junte com o alho e a cebola, refogando bem.

2 Acrescente a polpa de maracujá, a água, o açúcar e o sal.

3 Deixe reduzir por 40 minutos. Veja mais Montagem 1 Abra a massa do bolinho na palma da mão.

2 Acrescente 1 colher de sopa de recheio e modele o bolinho.

3 Empane os bolinhos no líquido de empanar (mistura de ovo com água) e na farinha Panko (apenas 1 vez).

4 Transfira para um recipiente com tampa e coloque sob refrigeração.

5 Quando congelados, retire do freezer e leve para uma frigideira com óleo.

6 Frite os bolinhos e retire, colocando em um recipiente com papel-toalha.

7 Sirva. Veja mais

