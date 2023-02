Bolo de anjo Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet Por Redação Paladar Bolo de anjo muito fácil Esse bolo é feito somente com claras e finalizado com frutas vermelhas Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 8 porções

Está buscando um bolo fácil de fazer e muito saboroso? Então, você está no lugar certo. Essa receita de bolo de anjo, da chef Manu Boffino, do Cake and Bake Gourmet, é feita somente com claras de ovo e finalizada com frutas vermelhas fresquinhas. Entre as diversas dicas da chef que você vai encontrar no passo a passo, essa aqui se destaca das demais: derreta um pouco de manteiga em uma panela e use-a para untar somente a base da forma, não unte as laterais para que ele não murche depois de assar. Aproveite esse delicioso bolo de anjo, que vai, com certeza, dar um toque mais charmoso e saboroso no seu dia a dia.