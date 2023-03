Bolo de brigadeiro com tuille de chocolate e quinoa Foto: Carlota Por Redação Paladar Bolo de brigadeiro do Carlota Com recheio e cobertura de chocolate, esse bolo de brigadeiro é um arraso Dificulade Médio Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 8 porções

Essa receita de bolo de brigadeiro é a aposta certa para os chocólatras. Feito com pão de ló umedecido, recheio de chocolate e cobertura de chocolate, é quase a personificação do chocolate. Uma das sobremesas mais deliciosas que existem, o bolo de brigadeiro é uma receita bem conhecida e popular no Brasil. O docinho brigadeiro foi criado em 1940 em homenagem ao Brigadeiro Eduardo Gomes, candidato à presidência do Brasil, na época. O bolo veio depois, como uma variação do doce. Servido geladinho em festas de aniversário e outros eventos especiais, o bolo de brigadeiro pode ter diversos tipos de decoração - desde raspas de chocolate até frutas ou mesmo chantilly. O bolo de chocolate da vez é da chef Carla Pernambuco, do restaurante Carlota. Feito com pão de ló, ele vai ser um sucesso no seu aniversário ou mesmo em uma tarde de sábado. Experimente!